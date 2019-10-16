انطلاق مهرجان القاهرة الدولي للقصص المصورة في 1 نوفمبر

تنطلق فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان القاهرة الدولي للقصص المصورة "كايروكومكس 5" بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي، في الفترة من 1-3 نوفمبر المقبل، بمتحف محمود مختار بالجيزة. يضم المهرجان: "٣ معارض، بحضور 10 فنانين من فرنسا، وإسبانيا ولبنان، ويعقد على هامش المهرجان ورش عمل وندوات.



ومن أبرز المشاركين:" نوريا تماريت درست الفنون الجميلة في ڤالينسيا بإسبانيا، شاركت ونشرت العديد من المطبوعات الجماعية والمستقلة ثم نشرت أول ألبوم فردي لها عام 2016 بعنوان "عُملتان".



ويشارك وونوا جييوم (1976) وهو فنان فرنسي بدأ كرسام ومصمم جرافيكي وتحريك لمواقع الإنترنت، في نشر ألبوم قصته المصورة "الساحرة" عام 2018 وصدر كتابه المصور الأخير "بالصدفة" وهو رسوم مصاحبة لأشعار في مدينة تطوان المغربية.



كما يشارك الأمريكي بول بوب (1970) الذي بدأ مشواره الفني في التسعينيات بالقصص المصورة والرسوم المطبوعة، ونشرت أعماله لدى دور نشر في أوروبا وأمريكا وأشهرها مارڤل ودي سي كوميكس، وتريسي شهوان رسامة قصص مصورة من لبنان نشرت عدة قصص مصورة قصيرة في مطبوعات مختلفة.