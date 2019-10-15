"بنس" يعتزم دعوة أردوغان لوقف إطلاق النار في سوريا

قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي سيلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس في أنقرة، حيث سيدعو تركيا للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا والعمل نحو تسوية من خلال التفاوض.



وقال البيت الأبيض في بيان "نائب الرئيس بنس سيجدد التزام الرئيس دونالد ترامب بإبقاء العقوبات الاقتصادية على تركيا لحين التوصل إلى حل".