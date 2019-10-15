بسبب انتقادها بعد إعلان تبرعها للبنان.. شيرين عبدالوهاب تقاطع السوشيال ميديا

ردت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على الانتقادات التي تعرضت لها في الساعات الأخيرة بعد إعلانها إحياء حفل خاص تعود أرباحه للمتضررين من حرائق لبنان ببيان نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".



وقالت في بيانها: "أنا عارفة ومتأكدة إن الأغلبية متصالحين مع أنفسهم ومحترمين، ولو أنا كنت ببص للناس اللي كارهه نفسها وكارهه نجاح الآخرين ومش عاجبها حاجة، مكنتش اتقدمت في حياتي ولا أنجزت أي حاجة".



وأضافت: "النهاردة أنا نزلت بوست للبنان علشان حبيت أساعد بأي حاجة أقدر عليها، واللي أقدر عليه هو صوتي، أنا مش طبيبة ولا مهندسة وده اللي ممكن أساهم بيه، علشان حتى لو ساهمت بفلوس مهما كانت هتكون قليلة، قررت أكون إيجابية وأعمل حاجة أساعد بيها، ولما شفت التعليقات على منشوري الأخير، اكتشفت إن مهما الإنسان عمل، مش هيعجب الناس، وده غير إنهم مرة يحملوني ويسقطوني ومرة يجوزوني ومرة يطلعوني معنديش انتماء لبلدي".



وتابعت: "بما إن أنا شخص مش مغلوب على أمره قررت أقفل كل حاجة لها علاقة بالسوشيال ميديا علشان مأذيش نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات.. أرجوا من محبيني مايزعلوش مني علشان دي حاجة هتريحني وتفرحني".



