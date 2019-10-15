اليوم.. عرض فيلم "المعالجة بالسعادة" بمركز الجزويت الثقافى

ينظم مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ في الخامسة من بعد عصر اليوم الثلاثاء٬ عرضًا للفيلم الروائي الطويل Silver linings playbook أو "المعالجة بالسعادة"، يعقبه مناقشة مفتوحة بمشاركة أيمن حامد عبدالشافي٬ استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان٬ وهبة الأطرش٬ إخصائي العلاج السلوكي المعرفي.



الفيلم من إنتاج 2012 وتبلغ مدة عرضه 122 دقيقة٬ من إخراج ديفيد راسل٬ وبطولة: روبرت دي نيرو٬ برادلي كوبر٬ جينيفر لورانس٬ ريس تاكر، وجوليا ستايلس.



الفيلم مقتبس عن الرواية التي تحمل الاسم نفسه للكاتب ماثيو كويك، ويناقش الاضطراب ثنائي القطب٬ وتدور أحداثه حول مدرس سابق تراجعت حياته إلى الوراء بعدما أمضى أربع سنوات في مصحة عقلية نتيجة مشكلات كثيرة مر بها فى حياته وانفصل عن زوجته، وبعد خروجه من المصحة ينتقل مع والدته المسئولة عنه ويحاول إعاده حياته مرة أخرى، كما يحاول التصالح مع زوجته السابقة.



في سياق متصل٬ يستقبل المركز في السابعة مساء نفس اليوم٬ عرض بعنوان Flow وهو نتاج ورشة عمل بين الموسيقي مينا عطوان وvisual artist مؤمن محمد، استمرت لمدة شهر ونصف لربط الواقع بالخيال من خلال مقطوعات موسيقية روحية مصحوبة برؤية بصرية.



مينا عطوان، موسيقي وعازف كمان بدأ حياته الفنية عام 2002 ودرس بالمعهد العالي للموسيقى العربية وشارك في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية، يعمل كعازف بدار الأوبرا المصرية.



مؤمن محمد، مصور فوتوغرافي بدأ حياته الفنية عام 2017 ودرس البرمجة، اتجه إلى ال visual art عام 2018 - شارك في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية 2019.