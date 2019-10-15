أمريكا تفرض عقوبات على وزراء الدفاع والداخلية والطاقة بتركيا

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، منذ قليل، قرارًا بفرض عقوبات قاسية على تركيا، بسبب عمليتها العسكرية ضد شمال سوريا.



وأعلنت، في بيان لها، توقيع عقوبات على وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، بالإضافة إلى إدراج وزراء الدفاع والطاقة والداخلية لدى أنقرة على لائحة العقوبات، حسبما نشرت وكالة "روسيا اليوم" الروسية.



وأكدت الخزانة الأمريكية أن قرار العقوبات جاء بسبب أعمال تركيا التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرةً إلى استعدادها فرض المزيد من العقوبات على كيانات تركية حال اقتضى الأمر.



وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من ليل أمس الاثنين، إنه سيفرض عقوبات قاسية ضد تركيا بسبب عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية في شمال سوريا، بالإضافة إلى وقف مفاوضات تجارية معه، كانت تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار.