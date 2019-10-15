الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 الموافق 16 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

أمريكا تفرض عقوبات على وزراء الدفاع والداخلية والطاقة بتركيا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:08 ص
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
طباعة
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، منذ قليل، قرارًا بفرض عقوبات قاسية على تركيا، بسبب عمليتها العسكرية ضد شمال سوريا.

وأعلنت، في بيان لها، توقيع عقوبات على وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، بالإضافة إلى إدراج وزراء الدفاع والطاقة والداخلية لدى أنقرة على لائحة العقوبات، حسبما نشرت وكالة "روسيا اليوم" الروسية.

وأكدت الخزانة الأمريكية أن قرار العقوبات جاء بسبب أعمال تركيا التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرةً إلى استعدادها فرض المزيد من العقوبات على كيانات تركية حال اقتضى الأمر.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من ليل أمس الاثنين، إنه سيفرض عقوبات قاسية ضد تركيا بسبب عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية في شمال سوريا، بالإضافة إلى وقف مفاوضات تجارية معه، كانت تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

لبلبة توضح حقيقة تعرض عادل إمام لأزمة صحية

منذ حوالي 5 ساعات

بعد قيادته لطائرة.. خالد أبوبكر يهاجم محمد رمضان ويطالب بمحاسبته

منذ حوالي 8 ساعات

ضبط المتهمين بخطف نجل نائب المنوفية

منذ حوالي 13 ساعة

خالد علي يدعي اختفاء إسراء عبدالفتاح ويظهر معها في النيابة

ads

الصور

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

image description

توافد نجوم الفن علي حفل ختام مهرجان الأسكندرية

image description

كواليس مباراة منتخب مصرالأوليمبي وجنوب أفريقيا وديًا

image description

مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة

image description

عزاء المخرج التونسى شوقى الماجيرى بحضور نجوم الفن

الأكثر قراءة

الأجراء.. محمد علي ووائل غنيم يتلقيان أوامرهما من مركز تكنولوجي تابع للجزيرة

لبلبة توضح حقيقة تعرض عادل إمام لأزمة صحية

ضبط المتهمين بخطف نجل نائب المنوفية

رسالة لجورج إسحاق.. لماذا قبضت الشرطة على إسراء عبد الفتاح وتركت محمد صلاح؟

أيام زمان

"قفزة من الشباك" أنقذت محمد فوزي من تحرش عجوز به في بدايته الفنية

تعرف على سبب انفصال سهير رمزي عن حلمي بكر

والدة توفيق الدقن.. أرسلت له المال في «الخبز» ووضعت شرطا لعمله بالفن

العندليب يتعرض لموقف محرج بسبب الجلباب والشبشب.. تعرّف على القصة

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

القهوة تقلل الالتهابات الناجمة عن تراكم الدهون

دراسة: المياه ليست الخيار الأفضل للترطيب

فوائد جديدة لـ"التوابل الذهبية".. تعرف عليها

تأهب كوريا الجنوبية بسبب الانتشار المحتمل لحمى الخنازير

الرئيس نيوز

وزيرة الصحة تتوجه للأقصر غدا لمتابعة تجهيزات "التأمين الشامل"

"الزراعة": إجراءات عاجلة بعد ظهور "حمى الوادي المتصدع" بالسودان

وزير الرياضة يتابع استعدادات الصالات المستضيفة لمونديال اليد 2021

مصرع 3 تفحمت بهم سيارة في حادث على طريق "الشروق"

منوعات

"أحمد نجيب" أول مرشد سياحي مكفوف في المتحف المصري: نرى بأيدينا (فيديو)

لماذا تعد هولندا جنة الدراجات الهوائية؟

سفينة سياحية تتيح لك زيارة رهبان في جزيرة نائية في روسيا

في مثل هذا اليوم.. وفاة أمير الشعراء

كشكول

أزمة متصاعدة بين أمين نقابة المعلمين و قيادات "الجيزة التعليمية"

الهجان : يتابع أعمال المرحلة الثانية من مبادرة ا " نور حياة" في 4مدارس بقنا

وزيرا التربية والتعليم والأوقاف يناقشان البرامج التثقيفية المشتركة

تجارة عين شمس: مصر تحتل المركز قبل الأخير في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة

إسلام سياسي

كيف تتحرك السودان للقضاء على الإخوان؟

غضب اخواني من انتقاد اداء قنوات الجماعة بتركيا

"التهامي والدشناوي والمرعشلي وأبوشعر" ينشدون فى حضرة البدوي

قطر وتركيا تحاولان منع حفتر من فضح دورهما في دعم الإرهاب


زيت وسكر

ما هي أعراض مرض الاضطرابات الهضمية؟

بشرى سارة لمقدمي طلبات التصالح فى مخالفات البناء

إغلاق منشآت غير مرخصة بالجيزة

حقيقة اصابة طالبة بالالتهاب السحائى في الإسكندرية

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
التوعية.. والندوات التثقيفية
لواء.حمدى البطران
مدينتنا والصرف الصحى
سيد عبدالقادر
سوريا والجامعة العربية.. وحكاية يوسف وإخوته
ماجد حبته
عودة الأكراد.. ودحر الأتراك
المزيد

الثقافة

"ثقافة جنوب سيناء" تناقش تأثير الطاقة فى حياتنا العملية

"أتوود" و"إيفاريستو" تفوزان بجائزة المان بوكر 2019

محمد سليم شوشة يناقش "سنوات التيه" بالنيل الثقافية.. الأربعاء

أنشطة متنوعة لذوى القدرات الخاصة بثقافة الزعيم

صفحتنا ع الفيس بوك