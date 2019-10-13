الإثنين 14 أكتوبر 2019 الموافق 15 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

توك شو

مدير مكتب الأهرام يكشف أضرار العدوان التركي على اقتصاد أنقرة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:23 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال سيد عبدالمجيد، مدير مكتب جريدة الأهرام بأنقرة، إن العدوان التركي على منطقة شمال شرق سوريا يعد مغامرة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحزب الحاكم في أنقرة، وهي مغامرة غير محسوبة، موضحًا أن أردوغان سيشعر بآثار مدمرة بعد هجمات شمال سوريا، حيث إن آثار هذا العدوان ستكون مدمرة سواء على سمعة تركيا أو على الداخل التركي بشكل عام.

وأضاف "عبدالمجيد"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن الرئيس التركي في موقف صعب للغاية، ومسألة العقوبات التي ستفرضها عليه الاتحاد الأوروبي وكذلك وزارتا الدفاع والخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية سيؤثر على الليرة التركية المتراجعة في الأساس، وهذا يعكس هشاشة الاقتصاد التركي الذي يمر بأزمات طاحنة.

وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول الآن استرجاع نفوذه الذي أصبح يتضاءل سواء في الخارج أو في الداخل التركي، مستشهدًا بهزيمة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في الانتخابات المحلية لبلدية إسطنبول.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيا تفرض رسومًا جمركية على المشروبات الكحولية الأمريكية

أردوغان يوجه تحذيرًا بشأن سوريا

تركيا: لا تباطؤ فى الانسحاب الأمريكى من سوريا

أردوغان: تركيا ستدفع الثمن غاليا إذا لم تتدخل عسكريا في سوريا

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 8 دقيقة

محافظة القاهرة تعلن السيطرة على حريق كنيسة مار جرجس

منذ حوالي 4 ساعات

بعد لقاء القاهرة.. صفقة بين الأكراد والجيش السوري لمواجهة العدوان التركي

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على سبب انفصال سهير رمزي عن حلمي بكر

منذ ساعتين

رمضان صبحي يثير الذعر في الأهلي قبل مباراة القمة

ads

الصور

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

image description

توافد نجوم الفن علي حفل ختام مهرجان الأسكندرية

image description

كواليس مباراة منتخب مصرالأوليمبي وجنوب أفريقيا وديًا

image description

مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة

image description

عزاء المخرج التونسى شوقى الماجيرى بحضور نجوم الفن

الأكثر قراءة

مفاجأة قانونية تقلب قضية محمود البنا شهيد الشهامة في المنوفية

تعديلات "الأحوال الشخصية": الخُلع في حالة العجز الجنسي فقط

الباز يوضح: لماذا يُرجع الرئيس السيسي أسباب أزمة سد النهضة إلى ثورة يناير؟

بالتفاصيل.. سائق يشترك مع شقيقته لخطف خطيبها وهتك عرضه

أيام زمان

تعرف على سبب انفصال سهير رمزي عن حلمي بكر

والدة توفيق الدقن.. أرسلت له المال في «الخبز» ووضعت شرطا لعمله بالفن

العندليب يتعرض لموقف محرج بسبب الجلباب والشبشب.. تعرّف على القصة

"حب العمر".. قصة حب سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

أفضل علاج لجفاف العين الشديد

قشور حبوب القهوة تمنع السكري

استخدام لقاح جديد لمكافحة الإيبولا فى ثلاث مقاطعات بالكونغو بنوفمبر

"فيسبوك" تطلق حملة للتوعية بالصحة العقلية

الرئيس نيوز

علاء مبارك: الرئيس الأسبق يتحدث عن ذكريات نصر أكتوبر قريبا

بالصور.. اندلاع حريق في كنيسة مارجرجس بحلوان

تزامنًا مع دعوات المقاطعة.. أهم 7 معلومات عن العلاقات الاقتصادية مع تركيا

"اخترتم الحرية".. أول كلمة لقيس سعيد بعد إعلان فوزه برئاسة تونس

منوعات

قطاع البلاستيك يوفر 160 ألف وظيفة بدول الخليج

الطعام الصحي يساعد مرضى الاكتئاب

نجاح جهود الحد من أعداد جراد المياه العذبة في برلين

تأثر إنتاج العسل في البرتغال بالحرائق

كشكول

اللجنة الإعلامية لاتحاد الجامعات تعقد اجتماعها الأول برئاسة "شوبير"

جامعة بني سويف: منح بريطانية لذوي القدرات القيادية

استقبال لجنة تقييم أفضل جامعة في بني سويف

ندوة عن "ذكرى انتصارات أكتوبر" بدراسات المنصورة

إسلام سياسي

أسرة على سالم المعتقل فى قطر تتقدم بشكوى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان

قوات سوريا الديمقراطية تعلن التحالف مع الجيش السوري لصد عدوان تركيا

أفراح إخوانية بفوز قيس سعيد برئاسة تونس

باحث: السودان تتخطى مرحلة حكم الإخوان


زيت وسكر

أطباء معهد ناصر ينجحون فى إنقاذ حياة شاب مصاب بطعن نافذ بالقلب

ما هي طرق انقاص الوزن؟

قانون البناء الموحد تحت القبة البرلمانية

شرطة التموين تكثف جهودها لضبط الأسواق

مقالات الرأي
د. منى حلمى
إلى الكاتب والموسيقار د. محمد فتوح «2-2»
مؤمن المحمدي
تحدى لجنة المسابقات
ماجد حبته
سد النهضة.. لقاء فى روسيا
يوسف إدوارد
سانت كاترين وعرق الجبين
المزيد

الثقافة

دار روافد تتعاقد مع محمد جمال الدين لإصدار روايته "ضحكة القمر"

غدًا.. إعلان اسم الرواية الفائزة بجائزة "مان بوكر" البريطانية

"أوركسترا القاهرة" تحيي حفلا بمهرجان الموسيقى السيمفونية بالجزائر

فوز "عم فلان" بجائزة الفيلم القصير بمهرجان الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك