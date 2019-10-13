مدير مكتب الأهرام يكشف أضرار العدوان التركي على اقتصاد أنقرة

قال سيد عبدالمجيد، مدير مكتب جريدة الأهرام بأنقرة، إن العدوان التركي على منطقة شمال شرق سوريا يعد مغامرة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحزب الحاكم في أنقرة، وهي مغامرة غير محسوبة، موضحًا أن أردوغان سيشعر بآثار مدمرة بعد هجمات شمال سوريا، حيث إن آثار هذا العدوان ستكون مدمرة سواء على سمعة تركيا أو على الداخل التركي بشكل عام.



وأضاف "عبدالمجيد"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن الرئيس التركي في موقف صعب للغاية، ومسألة العقوبات التي ستفرضها عليه الاتحاد الأوروبي وكذلك وزارتا الدفاع والخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية سيؤثر على الليرة التركية المتراجعة في الأساس، وهذا يعكس هشاشة الاقتصاد التركي الذي يمر بأزمات طاحنة.



وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول الآن استرجاع نفوذه الذي أصبح يتضاءل سواء في الخارج أو في الداخل التركي، مستشهدًا بهزيمة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في الانتخابات المحلية لبلدية إسطنبول.