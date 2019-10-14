حماس: تصريحات "أردان" حول اقتحام مسجد الأقصى استهتار بمشاعر المسلمين

علق المتحدث الإعلامي باسم حركة حماس، حازم قاسم، على تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، حول تصعيد حملات الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى من قبل المتطرفين اليهود خلال فترة الأعياد.



وأكد "قاسم"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن هذه التصريحات تؤكد سعي حكومة الاحتلال لتنفيذ مخططها حول التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، مشددا على أنها استهتار بمشاعر العرب والمسلمين في كل أماكن تواجدهم.



وأشار "قاسم" إلى أن هذه الاقتحامات تعد انتهاك للمقدسات وتدنيس للمسجد الأقصى، بجانب أنها رغبة إسرائيلية بإشعال حرب دينية في المنطقة.



وأوضح أن انتهاكات الاحتلال ما هى إلا نتاج الدعم الأمريكي المتواصل وخاصة إدارة ترامب، لافتا إلى أن الاحتلال يستغل كل فرصة لاستفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني والأمة العربية.