الباز لـ "رئيس الوزراء": "حكومتك ليست لها شعبية في الشارع حتى تتآكل"

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تصريحات رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، اليوم، بأن شعبية الحكومة تراجعت في الشارع المصري بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن حكومة مصطفى مدبولي ليس لها شعبية في الشارع حتى تتأثر أو تتآكل بين الناس، موضحا أن الرجل الذي أخذ على عاتقه قرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو والذي تعرضت شعبيته للتراجع ولنزيف في الشارع المصري.

واستكمل أن الرئيس اعترف كثيرا بأنه لا يعمل من أجل شعبيته ولكن من أجل نهضة البلد، مضيفا قد نتفق مع حديث الدكتور مصطفى مدبولي لو كانت الحكومة لها وجود في الشارع، ولكنها ليست موجودة على الأرض.