"شمال الجيزة التعليمية" تنظم مسابقة "أجمل مدرسة" للتشجيع على النظافة

قررت إدارة شمال الجيزة التعليمية، برئاسة صالح عبدالرحمن، مدير الإدارة، تنظيم مسابقة "أجمل مدرسة" بين جميع الإدارة التعليمية من حيث النظافة وأعمال التطوير والشكل الجمالي، وذلك بناء على توجيهات خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.



وقالت الإدارة، فى بيان لها، إن المسابقة تشمل جميع المدارس بكل المراحل الابتدائية، والإعدادية، والثانوي العام، والثانوي الفني، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة بالمسابقة برئاسة خالد علي مدير الخدمات التربوية، لاختيار المدارس الفائزة بكل مرحلة بناء على عدد من معايير الجودة.



وأوضحت أن لجنة التقيم تضم أعضاء من توجيه التربية الخدمة الاجتماعية، وتوجيه التربية الفنية.



ياتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ الجيزة لمديرى عام الإدارات بالاهتمام بالنظافة الداخلية للمدارس والتنسيق مع روساء الأحياء والمدن لرفع تراكمات القمامة خارج المدارس بصفة مستمرة.