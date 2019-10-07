أحمد رزق: "الممر" خلق حالة توحد بين الشعب.. وأدركنا قيمة الجيش

قال الفنان أحمد رزق، إن فيلم "الممر"، رغم عرضه في دور العرض إلا أن ردود الأفعال بعد عرضه على شاشة التلفزيون كانت أقوى، وحدث توحد من الشعب حول الفيلم، وأعطاني علامة أن الناس نفسها تشوف بطولات.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية "on e": "الناس تتجمع حول ماتشات المنتخب، وكذلك حول ماتشات ليفربول، ونفسهم محمد صلاح يجيب جول علشان يحتفلوا باسم مصر".



وأكد أن حرب الاستنزاف بها بطولات لا تعد ولا تحصى ومهما اجتهدنا في السينما لا نعطيهم حقهم، والناس عندما شاهدت بطولات الجيش، أدركوا قيمته خاصة في ظل حملات التشويه التي تعرض لها الجيش في الفترة الماضية.



ووجه أحمد رزق، تحية خاصة لأصحاب قرار عرض الفيلم في ذلك الوقت على الشاشات، مؤكدًا أننا نحتاج للتوحد وأن تكون أيدينا في أيدي بعض، وأن نكون خلف القوات المسلحة والقيادة، لأننا لسنا في فترة سهلة فنحن نمر بمشاكل وأزمات ولكن لدينا يقين أننا سنتخطى هذه المرحلة ولذلك لا بد أن نكون متكاتفين، وهناك ناس كل مهمتها هو أن تحبط الهمم وتشكك وتكسر وكل دعواتها مدفوعة.

