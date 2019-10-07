سقوط شاب وفتاة من كوبري الجامعة في النيل.. «ماتوا»

شهدت مصر القديمة واقعة مؤلمة، إذ سقط شاب وفتاة من أعلى كوبري جامعة القاهرة في مياه نهر النيل أثناء جلوسهما أعلى السور.



وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها في البحث عن الجثث لانتشالها من المياه، وتم إخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بالواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم حسام عبدالعال، رئيس مباحث مصر القديمة، مفاده بسقوط شاب بالعقد الثاني من العمر وفتاة من أعلى كوبري الجامعة.



وعلى الفور انتقل المقدم حسام عبدالعال، رئيس مباحث مصر القديمة، وبرفقته القوة المرافقة وبالفحص وسؤال "مجدي. ح" على المعاش أحد شهود العيان أكد بأنه أثناء سيره بالطريق شاهد اختلال توازن شاب وفتاة بالعقد الثاني من العمر وتمّ إخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بتحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.