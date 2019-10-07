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عالم

توسك: أنشطة التنقيب غير المشروع تقوض علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:17 م
رئيس المجلس الأوروبي،
رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك،
وكالات
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علق رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، اليوم، على إعلان أنقرة أنها ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل قبرص.

وقال دونالد توسك إن أنشطة التنقيب التركية ستلحق الضرر بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وأفاد في تغريدة على موقع "تويتر" بأن "أنشطة التنقيب غير المشروع المستمرة التي تنفذها تركيا ليس من شأنها سوى تقويض علاقات الجوار الطيبة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا". وأكد في تغريدته أن الاتحاد يقف متحدا وراء قبرص.

وفي وقت سابق، صرح وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، بأن سفينة التنقيب "ياووز" ستبدأ الحفر بحثا عن النفط والغاز جنوب غربي قبرص، الاثنين أو الثلاثاء، ما تسبب بتصاعد التوترات بين البلدين.

وأكد الوزير التركي، خلال افتتاح النسخة الـ 10 من قمة تركيا للطاقة، على عزم وإصرار بلاده للدفاع عن حقوقها في شرق المتوسط، مبينا أن تركيا باتت تشكل نموذجا لغيرها من دول المنطقة، في مجال الطاقة.

وقال: "لن نسمح لقرصنة الطاقة في شرق المتوسط. وتركيا ليست دولة يمكن تجاهلها في المنطقة. لذا سنواصل أعمال البحث والتنقيب".

وشدد دونماز على أن حقوق تركيا في شرق المتوسط، مسجلة لدى الأمم المتحدة أيضا، مشيرا إلى أن بلاده استثمرت في قطاع الطاقة أكثر من 100 مليار دولار خلال السنوات الـ 16 الأخيرة.

وأكد أن تركيا كثفت من أنشطة البحث والتنقيب عن الغاز والبترول في شرق المتوسط، لافتا إلى مواصلة أعمال الاستكشاف والتنقيب في حقول الطاقة المرخصة لهم من قبل جمهورية شمال قبرص التركية.

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