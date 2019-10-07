نجوم "كلبش 3" ضيوف أمير كرارة فى "سهرانين"

يستضيف الفنان أمير كرارة عددًا من أبطال مسلسل "كلبش 3"، في برنامجه "سهرانين"، على قناة ON E، يوم الجمعة المقبل.



حيث يستقبل الفنانين عمر الشناوي ومحمد علي رزق ويسرا اللوزي وأحمد العوضي وإسلام جمال وأماني كمال.



ويتناول اللقاء أحاديث عن كواليس العمل، وأبرز المواقف التي تعرضوا لها في الكواليس، وكذلك تعليقاتهم على نجاح المسلسل على مدار أجزائه الثلاثة.



ويبث اللقاء يوم الجمعة المقبل، الموافق 11 أكتوبر الجاري، على قناة ON E، في تمام الساعة 11 مساءً.

