محمد حماقى مع فريقه فى برنامج "ذا فويس"

نشر الفنان محمد حماقي صورة المشتركين في فريقه ببرنامج "ذا فويس" عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وتحديدا على خاصية "استوري".



وظهر في الصورة المشتركين فى فريق محمد حماقى في البرنامج، وهم: "يمان الحاج، حفيظه فالكو، وأمل الشريف، وجيه البخاروي، وعثمان الأدريس، وبهاء خليل، وأسماء الشريف، وعصام سلام، وماهر سامي، ونام رضوان"، كما ظهر أنه متبقي عدد 2 مشتركين لاكتمال الفريق.



يذكر أن محمد حماقي تخطى حاجز الـ 36 مليون مشاهدة بأغنية "م البداية"، ضمن أغاني ألبومه الأخير "كل يوم من ده" على يوتيوب.

