موقف إنساني للجنة The Voice مع متسابقة من ذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو

قدم أعضاء لجنة تحكيم برنامج The Voice، موقفا إنسانيا مع المتسابقة المغربية وئام رضوان، والتي سحرت لجنة تحكيم البرنامج بصوتها وموهبتها.



واستطاعت وئام أن تخطف قلب لجنة تحكيم البرنامج بمجرد غنائها وكان الفنان محمد حماقي أول الملتفين لها من اللجنة، وعلى الفور صعد على المسرح وجلس أرضًا إلى جوارها، وتبعه في الالتفاف الفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنان اللبناني راغب علامة والفنانة الإماراتية أحلام وانضم الجميع إلى المسرح إلى جوار وئام.



وعبر الجميع عن سعادتهم لمشاركتها في البرنامج، مؤكدين أنها مكسب لهم، وتصارع الجميع لضمهم لفريقهم وفي النهاية اختارت الفنان محمد حماقي، والذي قام بإخراجها من المسرح بنفسه ليدخل في نوبة بكاء شديدة بعد مغادرتها للمسرح.



كما عبرت والدتها عن سعادتها بتحقيق ابنتها حلم حياتها بسجدة شكر لله في غرفة التحكم.



تحدت مرضها وواجهته على مسرح #MBCTheVoice في أداء أبكى الجميع

#الحياة_تحدي pic.twitter.com/K7DLIVRqHH — MBC The Voice (@mbcthevoice) October 5, 2019