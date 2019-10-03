نتائج مباريات دورى أبطال أوروبا

انتهت مساء أمس الأربعاء، مباريات الجولة الثانية للمجموعتين الخامسة والسادسة من منافسات دوري أبطال أوروبا "تشامبيونز ليج "والتي جمعت كبار الأندية الأوروبية يتصدرهم حامل اللقب الماضى ليفربول الإنجليزي المنضم لصفوفه النجم المصري محمد صلاح.



فوز كبير لدورتموند الألمانى



استطاع المغربي أشرف حكيمي قيادة فريقه بوروسيا دورتموند الألماني إلى فوز صعب على نظيره سلافيا براج التشيكي 2-صفر، بتسجيله ثنائى اللقاء ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء أمس الأربعاء.



وارتقي المدرب السويسري لوسيان فافر رصيدهم إلى أربع نقاط فى الصدارة مؤقتًا، فيما استقر رصيد سلافيا عند نقطة يتيمة.



العارضة تمنع نابولى من الفوز في سلسلة ثلاثية



صدت العارضة ثلاث كرات لنابولى الإيطالي، فاكتفى بنقطة التعادل السلبى في أرض جنك البلجيكى، أمس الأربعاء، في المرحلة الثانية من المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.



وكان نابولي قد حقق نتيجة مميزة في الجولة الأولى، بالفوز على ضيفه ليفربول الإنجليزي حامل اللقب 2-صفر، لكنه عجز بالتفوق على فريق سقط أمام سالزبورغ النمساوي 2-6.



وانتهت المباراة بنقطة رابعة لنابولي من مباراتين وأولى لغنك، قبل مواجهة ليفربول مع ضيفه سالزبورج في وقت لاحق.





أما في مباراة ليفربول ضد سلازبورج، فقد كانت المباراة متكافئة إلى غاية الدقيقة السبعين من المبارة والتي شهدت تعادل كلا الفريقين بثلاثة أهداف قبل أن يضيف ليفربول هدفه الرابع.



فيما فاز فريق شيلسي الإنجليزي بهدفين (2) لهدف واحد ضد فريق ليل الفرنسي.



وانتهت مباراة فريق زينيت سانت بطرسبرج ضد بينفيكا بفوز زينيت بلاثة أهداف مقابل (3-1).



وسحق فريق أجاكس أمستردام الهولندي نادي فالنسيا الإسباني بثلاثة أهداف لصفر.



وفاز فريق برشلونة بفارق هدف ضد نادى إنتر بعد انتهاء المباراة بنتيجة هدفين لهدف (2-1).



فيما فاز فريق ليون الفرنسى على فريق ريد بول ليبزيغ الألمانى بهدين لصفر (2-0).