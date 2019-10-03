التحالف الدولي بالعراق: انفجار المنطقة الخضراء لم يطل منشآتنا

أعلن التحالف الدولي بالعراق اليوم الخميس، أن انفجارا وقع في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد الليلة الماضية لم يطل أيا من منشآته.



جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم قوات التحالف مايلز كاجينز، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وكانت قناة الحرة الأمريكية أفادت في وقت سابق اليوم بسماع دوي انفجار قوي في المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية ومقار السفارات الأجنبية.



ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، ويجرى تحقيق حاليا في ملابساته، بحسب بلومبرج.



وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعلن مساء الأربعاء، فرض حظر التجوال التام للمركبات والأفراد في بغداد من الساعة الخامسة من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي ( 0200 بتوقيت جرينتش) وحتى إشعار آخر، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.



وأوضح أن قرار حظر التجوال في المحافظات الأخرى يترك تقديره للمحافظين.



وتجتاح البلاد حاليا مظاهرات احتجاجية غاضبة في العديد من المحافظات خاصة ذات الأغلبية الشيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات.



واندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية في العديد من المحافظات على مدار اليومين الماضيين مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.