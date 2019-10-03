فيديو.. تركى آل الشيخ يهدى أغنية لمصر بصوت عمرو دياب

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو لأغنية "أنا بعشقك يا مصر" من كلماته وغناء الفنان عمرو دياب.



وعلق "آل شيخ"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الخميس، قائلا: "إهداء إلى شعب مصر".



يذكر أن هناك تعاون فني كبير بين الهضبة عمرو دياب والمستشار تركى آل الشيخ في العديد من الأغاني، الذي كتبها "آل الشيخ" وغناها "الهضبة".