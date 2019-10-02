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عالم

ترامب يجدد مطلبه بإقالة رئيس لجنة الاستخبارات ويتهمه بالخيانة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:53 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
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جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، دعوته لإقالة رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف متهما إياه بالخيانة، وذلك وفق قناة "الحرة" الأمريكية.


ويقود آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب التحقيقات في تورط ترامب بالتواصل مع رؤساء دول أجنبية؛ للتدخل في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الأسبوع الماضي وجود تحقيقات من أجل بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت "بيلوسي" في كلمة لها أمام المجلس إن ما تقوم به إدارة ترامب يقوض الأمن القومي الأمريكي، مؤكدة أن هناك من يقوم بخرق القيم الدستورية الأمريكية.

وأعلن ترامب في وقت سابق عن أنّه سمح بنشر المحادثة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي يتّهمه الديمقراطيون، بأنّه ارتكب خلالها تجاوزات تؤدّي لبدء إجراءات في الكونجرس لعزله.

ويقول الديمقراطيون: إن ترامب طلب من الرئيس الأوكراني فتح تحقيق حول تورط جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق ونجله هانتر الذي عمل مع مجموعة أوكرانية؛ لإنتاج الغاز اعتبارا من 2014، من أجل التأثير عليه في الانتخابات الرئاسية القادمة.

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