تعرّف على القصة الكاملة لـ "بكيني الأبراج" في الكويت (فيديو)

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها: "لا بلاغ بشأن بكيني الأبراج المصور فجرًا أمام أبراج الكويت، مشيرًا إلى أن الفتاة تبدو أوروبية ولكن هذا لا ينفي نزعها لملابس شفافة كانت ترتديها وتظهر بالمايوه البكيني أما الأبراج".

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لفتاة تسير شبة عارية، مرتدية مايوه بكيني، أمام أبراج الكويت، مما آثار غضب الكثير من النشطاء والشارع الكويتي في بلد محافظ لم يعتاد على مثل تلك المناظر.واعتقد مستخدمو مواقع التواصل بأنها مواطنة كويتية، ولكن تعمد الفتاة للظهور بهذا الشكل أمام واحد من أهم وأشهر معالم الكويت، ونشر الصور على الإنترنت يسيئ لثقافة البلد، رغم أن السلطات الكويتية أشارت إلى أن الفتاة ذات ملامح أوروبية وليست من مواطني البلد.