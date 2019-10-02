النرويج تسمح لصندوقها السيادي بالانسحاب من 95 شركة نفطية

أعلنت أوسلو أن الصندوق السيادي النروجي، أكبر صندوق سيادي في العالم الذي يريد الانسحاب بالكامل من القطاع النفطي، سيتمكن من الخروج من 95 شركة نفطية يملك فيها حاليا 5،4 مليارات يورو.

وكان الصندوق الذي يدير موجودات تتجاوز قيمتها الألف مليار دولار أعلن في 2017 أنه يريد الخروج من القطاع النفطي بالكامل من أجل خفض مخاطر تعرض النروج أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا الغربية، للمحروقات.

واختارت الحكومة سحب استثمارات بقيمة أقل بكثير عبر حدّ هذه الخطوة بالشركات التي تعمل حصرا في التنقيب عن المحروقات وإنتاجها، أي استثناء المجموعات الكبرى مثل "اكسون-موبيل" و"توتال" وبريتش بتروليوم" ذات النشاطات المتنوعة.

وأوضحت وزارة المالية في بيان مساء الثلاثاء الخطوط العريضة لعملية الانسحاب هذه التي تشمل 95 شركة كان يملك الصندوق نحو 54 مليار كورون فيها في منتصف أيلولسبتمبر، بدون أن تنشر لائحة مفصلة بأسماء الشركات.