الهند ترفض وساطة طرف ثالث لحل أزمتها مع باكستان

رفض وزير الشئون الخارجية الهندي إس جيشانكار، فكرة الوساطة من قبل طرف ثالث بين بلاده وباكستان بشأن أزمة كشمير، مؤكدا أن موقف بلاده تجاه هذه القضية واضح منذ عقود.



وقال جيشانكار - في تصريح له بواشنطن خلال زيارته الحالية لأمريكا، نقلته قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الثلاثاء - إن موقف الهند واضح منذ 40 عاما وهي لا تقبل الوساطة، مشددا على أهمية مناقشة الأمر على المستوى الثنائي.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عرض التوسط بين الهند وباكستان في مناسبات عدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي، وذلك بهدف حل أزمة إقليم (كشمير) المتنازع عليه.



يشار إلى أن إقليم (كشمير) متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما أراضيه ليصبح هناك شطران، شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".