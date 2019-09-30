مقتل وإصابة 33 مسلحًا من طالبان بأفغانستان

سقط ما لا يقل عن 33 من مسلحي طالبان بين قتيل وجريح خلال عمليات أمنية شنتها القوات الأفغانية والأمريكية في إقليمي جازني ولوجار في أفغانستان.



وأفاد فيلق الرعد 203 - في بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين- بأن القوات الأمريكية شنت غارات جوية في منطقة واقعة في ضواحي إقليم غازني.



وأضاف البيان أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 17 من مقاتلي طالبان وإصابة 3 آخرين وتدمير 4 دراجات نارية للمقاتلين.



وأسفرت العمليات الأمنية للقوات الأفغانية عن مقتل 6 من مقاتلي طالبان وإصابة 4 آخرين وتدمير قاذفة هاون خلال الاشتباكات مع طالبان في مقاطعتي مقور وجيلان في إقليم غازني.



وأضاف فيلق الرعد 203 أن القوات الأمريكية شنت أيضا غارات جوية في لوجار، مما أسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي طالبان وجرح متشدد ثالث.

