غدًا.. الحكم على ٦ محامين متهمين بالتجمهر

تصدر محكمة جنح حلوان، غدًا الاثنين، حكمها على 6 محامين (مخلى سبيلهم) بتهمة التجمهر على خلفية اعتصامهم داخل غرفة النقابة الفرعية بمحكمة حلوان عام 2016.



وكشفت تحقيقات النيابة أن، المحامين الستة في الأول من ديسمبر 2016 استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف لتهديد المجني عليهم أعضاء نيابة التبين و15 مايو بقصد ترويعهم وإجبارهم على الامتناع عن أداء وظائفهم بالإضافة لتعريض سلامتهم للخطر.