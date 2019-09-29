"دورتموند" تنفي إجراء نقاش حول بقاء المدير الفني للفريق

نفى ميشائيل تسورك، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، وجود نقاش داخل إدارة النادي حول المدير الفني لوسيان فافري، بعدما أهدر الفريق الفوز في مباراتين من إجمالي ست مباريات خاضها الفريق في الدوري حتى الآن.



وفي تصريحات لصحيفة "رور ناخريشتن"، قال تسورك اليوم الأحد:" بالتأكيد، لا نجري نقاشًا حول المدير الفني".



وأخفق دورتموند، المرشح للفوز في بطولة الدوري الألماني، أمس السبت، للمرة الثانية في الحفاظ على تقدمه والفوز على ضيفه فيردر بريمن، حيث انتهت المباراة بالتعادل 22 وجاءت هذه النتيجة بعد تعادل مماثل أمام آينتراخت فرانكفورت بعد أن كان متقدما بفارق هدف.



ووصف تسورك المرحلة الحالية بأنها "غير مرضية"، إذ لم يحقق دورتموند من المباريات الخمس الأولى سوى فوز واحد ليحتل بعد اللقاءات الستة المركز السادس في ترتيب الدوري، وهو ما لا يؤهله للمشاركة في بطولة كأس أوروبا.



تأتي تصريحات تسورك قبل مباراة دورتموند أمام سالفيا براغ التشيكي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، ومباراة الفريق أمام فرايبورج في الدوري الألماني.



وعلى الرغم من دعمه لفافري، قال تسورك عن هاتين المباراتين إنهما "مباراتان مهمتان في منافستين مختلفتين وكلاهما ستحددان الوجهة".