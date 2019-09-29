قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة وضعت أجندة جديدة لإحكام بيئة عمل الأطباء ومنع التجاوزات التي تحدث سواء منهم أو ضدهم من قبل أهالي المرضى، وذلك من خلال حزمة تشريعية متكاملة تنظم عمل الأطباء.



وأوضح أبو العلا، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة ستنتهي من إقرار قانون المسئولية الطبية، المعني بمعاقبة الأطباء عند ارتكاب أخطاء أو جرائم في حق المرضى سواء أثناء إجراء العمليات أو إعطاء الأدوية، والتعامل مع حالات الإجهاض وتقنينها في حالات معينة.



وأضاف أن القانون سيتم إقراره قبل نهاية دور الانعقاد القادم، مشيرا إلى أن القانون له أولوية المناقشة على أجندة اللجنة.