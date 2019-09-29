انتهاء فعاليات المؤتمر العام بنقابة المحامين فى الغردقة

انتهت فعاليات المؤتمر التاسع عشر للمحامين بمدينة الغردقة في الفترة من ٢٥ حتى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩ تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المهنة".



وشارك في هذا المؤتمر سبعة وثلاثون نقابة فرعية مثلت بعدد ٦٦٠٠ مشارك خلاف الضيوف والصحفيين والإعلاميين والموظفين والسائقين.



وكانت الجلسة الافتتاحية بدأت الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء الماضي بالسرادق المقام أمام فنادق هاواي بالأحياء، وقد شارك في الجلسة الافتتاحية مالا يقل عن ٦ آلاف مشارك إلى جانب النقباء العرب، والأمناء العامين المساعدين لاتحاد المحامين العرب.



واستعرض سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس المؤتمر، إنجازات مجلس نقابة المحامين في الفترة منذ انعقاد المؤتمر الثامن عشر وحتى هذا الانعقاد.



وبدأت فعاليات اللجان المكونة من خمس لجان، وهي: "لجنة ضوابط القيد وتنقية الجداول، ولجنة الأكاديمية وشروط القيد، ولجنة مدونة السلوك، ولجنة مشروع قانون الإدارات القانونية، لجنة حقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة".



كما تم تمثيل أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، في جميع اللجان، وحضر عدد كبير من المحامين المشاركين بالمؤتمر، وجرت المناقشات في نطاق اللجان حول الموضوعات المطروحة.