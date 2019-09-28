فوز موناكو على ستاد بريست في الدوري الفرنسي

فاز فريق موناكو على ضيفه ستاد بريست بنتيجة (4-1) ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وسجل لموناكو كلا من وسام بن يدر في الدقيقة 26 وإسلام سليماني في الدقيقة 62 من ركلة جزاء وجيلسون مارتنز في الدقيقة 73 وكيتا بالدي في الدقيقة 90، بينما أحرزلفريق ستاد بريست اللاعب ألكسندر ميندي في الدقيقة 77.



وبهذه النتيجة، رفع موناكو رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ12 مؤقتا، فيما توقف رصيد بريست عند 8 نقاط في المركز الـ17.



وتعادل أيضا فريق تولوز أمام مضيفه ميتز بهدفين لكل منهما، حيث سجل لميتز كلا من المهاجم السنغالي حبيب ديالو ي الدقيقة الرابعة، ومواطنه إبراهيما نياني في الدقيقة 91 من ركلة جزاء، بينما أحرز لتولوز كلا من ويسلي سعيد في الدقيقة 86، واليوناني إفثيميوس كولوريس في الدقيقة 96.



وبهذا التعادل، رفع تولوز رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ13، وميتز إلى 8 نقاط في المركز الـ16.