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تقارير ومتابعات

مؤسس المخابرات القطرية: وعي المصريين أسقط "الجزيرة"

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:10 م
اللواء محمود منصور،
اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات القطرية
إيمان ماهر
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وضع وعي المصريين قناة الجزيرة في موقف محرج، إذا أن محاولتهم لزعزعة الاستقرار فشلت فشل ذريع، واكتشف المصريون دعواتهم الوهمية وفيديوهاتهم المفبركة، ورغم ذلك لم يكفوا عن نشر الأخبار الكاذبة.

وقال اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات القطرية، والخبير الأمني، أنه لابد أن نعلم مكونات القناة الجزيرة والتي أنشئت بناءً على المخطط الغربي؛ لتحقيق الفوضى الخلاقة في منطقة الشرق الأوسط، وهذه الفكرة هي ابنة المخابرات الغربية، التي تخطط لاستراتيجية بعيدة المدى؛ تحقيقا لأهداف استراتيجية تشمل جوانب عسكرية وأمنية واقتصادية.

وأكمل "منصور" بأن فكرة إنشاء قناة الجزيرة "دعائية لشن هجوم على مصر، وهدفها في البداية إسقاط الدولة المصرية وينحصر دورها في اللص الذي يسرق خزينة الدولة القطرية تميم هو أن ينفذ منصاعًا لأوامر الآمرين له في الغرب، بأن ينفق على هذه الشبكة الفضائية ثم انضم لهم فيما بعد ووالده حمد الاخوان الارهابيون بقيادة التنظيم الدولي".

وأضاف مؤسس المخابرات القطرية في تصريحات خاصة لـ"الدستور":"والداعمين الأساسيين داخل قطر، القرضاوي وغيرهم من أقطاب الإخوان؛ حيث استخدموا الحملة الدعائية القطرية بشكل أكثر كثافة لصالح فرع الإخوان المنتشرة مثل الوباء في العديد من الدول الإسلامية والعربية.

وتابع "منصور":"الخيبة الكبيرة لهم كانت في صلابة الشعب المصري حينما انقض على كل المؤامرات الموجهة إلى مصر ليكسر ارادتهم ويفرض إرادته يوم 30 يونيه 2013، ومنذ تلك اللحظة فقد المخططون الغربيون والإخوان صوابهم وخرجوا عن كل قواعد العلمية للحرب النفسية والدعائية وانحرفوا إلى الكذب الساذج والمكشوف وبدأوا يستخدمون منظومات متعددة للابتكار والتطوير في التلاعب بالصورة التلفزيونية".

وواصل:"هذه الحرب موجهة إلى عقول الامة العربية والإسلامية ولكن استطعنا نحن المصريون وغيرنا من العرب استطعنا أن نكشف تلك الأكاذيب واحتمينا جميعا بظلال علم مصر وكبرياؤها لنستمر في الانطلاق مع رئيس اخترناه بكامل وعينا ثم اكتشفنا اننا كنا موفقين برحمة من الله في هذا الاختيار للسيسي الذي وجدنا فيه إنسانا مهذبا وقوى الارادة يحتمي بنا كما نحتمي به ودائما كنا وسنبقى بعقولنا وقلوبنا دعما لمسيرة إعادة بناء الدولة المصرية ولتنطلق مصر إلى آفاق جديدة في العلم والصحة والتحضر في كافة المجالات ولن يبقى لقناة الجزيرة ومن وراءها في الديوان الأميري في الدوحة أي تأثير نعبأ به نحن المصريون؛ لأنهم بكل تأكيد"كاذبون".

وأكد أن هذه القناة وأخواتها يهدفون إلى "إسقاط الدولة المصرية وغيرها من الدول العربية والإسلامية من خلال خلق حالة من الانقسام المجتمعي بين المواطنين لننقض على بعضنا البعض ونسقط إعلام الوطن ليأتي مستعمر يفرض إرادته علينا ويحولنا إلى دولة محتلة بعد ان نكون قد قضينا على الاخضر واليابس بأيدينا".

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