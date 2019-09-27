"الجزيرة كاذبة".. هاشتاج لكشف فبركة التظاهرات

تواصل قناة الجزيرة القطرية بث أكاذيبها، وشن حربها على مصر بفيديوهات مفبركة لمتظاهرين من عامي 2011 و2013، وتارة أخرى تنشر تقارير كاذبة، الهدف منها النيل من مصر، والتمهيد لعودة الإخوان الإرهابية، لكن هذا لم يلق من المصريين سوى الانتقادات للقناة مزيفة الحقائق، بتدشين هاشتاج الجزيرة "الجزيرة كاذبة"؛ لفضح القناة المشبوهة.



وكثفت قناة "الجزيرة" القطرية، خلال الساعات الماضية، من عرض مقاطع فيديو "مفبركة" تحمل عنوان مظاهرات تبدأ في مدينة المنصورة، تمهيدًا لمظاهرات دعت لها الجمعة.



ويرصد موقع "الدستور" أكاذيب الجزيرة من فبركة لخدمة أجندات الإخوان.



فأثناء بث "الجزيرة" سمومها ضد مصر، تواجد شخص واحد يرتدي الملابس نفسها، ويظهر في 3 محافظات مختلفة في آنٍ واحد، حيث ظهر في "قنا والأقصر" ومنطقة "الوراق" في محافظة الجيزة؛ مما يكشف فبركة القناة القطرية، وظلت موضع سخرية من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق المتابعون قائلين: "بانت حقيقتكم يا قناة كدابة"، فيما استشهد عدد من المواطنين بكذب القناة مستخدمين الصورة نفسها للمواطن، الذي يتظاهر في وقت واحد في محافظتين مختلفتين.



وفي محاولة إثارة الفوضى والتحريض على مؤسسات الدولة، بثت قناة الجزيرة فيديوهات عديدة سواء على قناتها الفضائية أو منصاتها الإلكترونية، تعود لأحداث ومناسبات سابقة.



وتبين أن الفيديوهات التي بثتها الجزيرة قديمة ومفبركة، من أبرزها صورة من احتفالات مشجعي منتخب مصر بالفوز على زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية في ميدان التحرير، وصورة أخرى من احتفالات الجماهير بتأهل المنتخب المصري لكأس العالم، حسب تقريرا بعنوان: صناع الأكاذيب والشائعات"، أعدته قناة "إكسترا نيوز".



وروجت "الجزيرة" الأسبوع الماضي لأكاذيب لفيديو مفبرك، وهو ما كشفه عدد من رواد مواقع التواصل، وتوضيح الحقيقة أمام الجميع.



وكشف محمد رجب، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، زيف قناة الجزيرة قائلا: "قناة الجزيرة جايبة فيديو من وسط البلد ظاهر فيه محل بتاع واحد صاحبي كان بتاع ملابس وغير نشاطه من 8 سنين لأكل وعزمني في الافتتاح، وجايبين الناس بيقولوا ارحل يا سيسى والمحل ظاهر في الفيديو بيبيع ملابس".