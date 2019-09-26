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عالم

سلاح الجو الليبى يستهدف مطار معيتيقة بطرابلس

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:12 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبير سليم
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أعلن الجيش الوطني الليبي، أن سلاح الجو الوطني، استهدف الآن مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت غرفة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، في بيان لها مساء اليوم: "إن مقاتلات السلاح الجوي شنت غارات جوية على قاعدة معيتيقة، أسفرت عن تدمير طائرة تركية مُسيّرة داخل القسم العسكري بقاعدة ومخازن ومواقع للعمليات العسكرية".

ونقلت صحيفة المتوسط الليبية عن مصادر قولها: "إن الجيش رصد إقلاع طائرة تركية عسكرية مسيرة في أجواء قاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس تزامنًا مع سقوط قذائف عشوائية بالقاعدة ومحيطها".

وسبق أن شن الطيران الحربي للجيش الوطني الليبي غارات جوية دمرت غرفة التحكم بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت غرفة عمليات الكرامة للجيش الوطني الليبي، أن المضادات الأرضية في محاور طرابلس أسقطت طائرة تركية كانت تستهدف قوات الجيش، كما تم استهداف وضرب غرفة عمليات تركية بالقرب من ابوقرين.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قال الأحد الماضي، "إن معركة طرابلس ستشهد خلال الأيام القليلة القادمة ارتفاعا في وتيرة الاشتباكات، وستدخل مرحلة حاسمة جدا".

وأوضح المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، أن تركيا لا تزال تواصل دعم المليشيات الإرهابية، خاصة بالطائرات المسيرة، مشيرا إلى خطين جوي وبحري مفتوحين بين أنقرة ومصراتة.

ويخوض الجيش الليبي منذ الرابع من أبريل الماضي عملية "طوفان الكرامة" العسكرية؛ لتحرير طرابلس من المليشيات الإرهابية.

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