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جيران الهارب هشام عبدالله: ممثل فاشل وخاين لبلده

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:23 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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نشرت فضائية "إكسترا نيوز" فيديو تسجيلي لأقارب الهارب هشام عبدالله الذين يكشفون فيه حقيقته.

وتحدث جيران الهارب وقالوا: "من هو هشام عبدالله، ده مالوش لازمة، الفلوس هي اللي غيرته، الكومبارس أحسن منه".

وقال الحاج يحيى أحد جيرانه إن هشام عبد الله سكن في شارع عبد الونيس منذ 1988، مع أسرته.

وأضاف أن هشام عبدالله يتطاول على مصر ومصر مش هتسيبه ومسيره يرجع، إحنا مش هنسيبه لا أنا ولا أي واحد مخلص للبلد دي هسيبه، مكنش نافع في السينما فيعمل إيه، يدخل في أي حاجه تجيب له قرش".

وقالت أم صلاح، أرملة وتعيش في المنطقة التي يسكنها هشام عبدالله منذ 1969: "هشام عبد الله جاري، حسبي الله ونعم الوكيل فيك أنك اتربيت في مصر، معرفش ايه اللي قلبك، بلدك يا هشام يابني،الكل بيقول مصر ليه تعمل كده؟".

وقال محمد رزق أحد جيرانه: "هشام عبدالله خاين وعميل لقطر وتركيا، ممثل فاشل ومبيعرفش يمثل الكومبارس أحسن منه".

بينما قال عبدالفتاح محمود الحسيني: "هشام عبدالله غلط لما أساء لمصر ولرئيس مصر، وهو شاف نتيجة اللي عمله دلوقتي، الجماعة الإرهابية سايباه لايص في تركيا".

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