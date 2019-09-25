لأول مرة.. بث مناهج باللغات في الإذاعة التعليمية

بدأت الإذاعة التعليمية بقيادة شحاتة أبو المجد في بث برامج عديدة باللغات لأول مرة على موجات بالمحطة منذ نشأتها للشهادات التعليمية المختلفة.



ووافق محمد نوار رئيس الإذاعة على خطة الإذاعة التعليمية في بث مناهج باللغة الإنجليزية للمراحل التعليمية الشهادة الإعدادية وثانية وثالثة ثانوي عام، وذلك في إطار خطة الإذاعة لمواكبة عمليات التطوير بالمحطة.



ونسق مسئولو الإذاعة التعليمية مع قيادات وزارة التربية والتعليم؛ لإمداد الإذاعة بمدرسين ذوي خبرة عالية في تدريس المناهج باللغات الإنجليزية؛ ضمانا لتقديم أفضل خدمة ممكنة للطلاب.