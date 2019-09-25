الإبراشى: تأشيرة سفر حسن نافعة لقطر تثبت أنه في مهمة رسمية

عرض الإعلامى وائل الإبراشى، تأشيرة الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، إلى قطر، والتى تثبت أنه فى مهمة رسمية.

وذكر الإبراشى، خلال برنامجه "كل يوم" المُذاع على قناة "ON E"، معلقا على التأشيرة: "التأشيرة بتيجى من وزارة الداخلية، أى تأشيرة بتاخدها من السفارة القطرية، لكن التأشيرة الرسمية من وزارة الداخلية القطرية، هو انت بتتعامل مع وسيلة إعلامية؟".

وواصل: ""أومال انت بتحاكم محمد مرسى ليه فى تهمة التخابر؟، لأن كل أوراق ومستندات الدولة راحت لقطر وقناة الجزيرة.. ده موظف رسمى عند التنظيم الدولى للإخوان عند المخابرات التركية، لأن مجموعة من البرامج والمكالمات كلها لتشويه الوضع فى مصر واستهدافها".



