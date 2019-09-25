"تطوير العشوائيات": انتهينا من مشروع المحروسة 1 و2 وفى انتظار افتتاح الرئيس له

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن المشروعات تقدم حياة جديدة للمواطنين من عشش وبيوت متهدمة إلى عمارات تحتوي على مدارس، وخدمات طبية وصحية وحضانات ومنافذ بيع وكل مشتملات الحياة نقدمها بشكل جديد للمواطن.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة "أخبار ten"، والمُذاع عبر فضائية "ten"، إنه تم الانتهاء من مشروعي المحروسة 1 والمحروسة 2 بالكامل، والصندوق الآن في مرحلة تسليم الشقق السكنية للمواطنين، حيث إن هناك مواطنين بالفعل تسلموا وحداتهم السكنية وبدأوا في السكن.



وتابع: "هناك 4900 وحدة يتم تسكينها حاليًا، بينما تّسلمت 700 أسرة وحداتهم السكنية وسكنوا بالفعل بالمنطقة، حيث إن خطة التسكين طبقًا لخطة متاحات فرش الشقق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن كل الخدمات أصبحت جاهزة على أكمل وجه، وأوضح أن المرحلة الثانية هي مشروع هو "معًا"، والذي يتجاوز المليار جنيه تكلفته جميع العبارات انتهت مئه بالمئة ونعمل الآن على المركز الحرفي، ويوجد به مسجد ومركز ثقافي كامل ومدرستين ثانوي وابتدائي وإعدادي، والمشروع كمبوند، على أرقى ما يكون وننتظر الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاحه.