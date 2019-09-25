جامعة بني سويف: نتحمل مصاريف الطلاب غير القادرين

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني يويف، اليوم الأربعاء، إن مجلس الجامعة دعم جميع الطلاب بما يساوي 20% من المبالغ المقررة مقابل الخدمات وتتكفل الجامعة بسدادها نيابة عن جميع الطلاب من الصناديق المركزية بالجامعة.



وأوضح منصور في تصريحات صحفية، أن الجامعة ستتكفل بسداد المصروفات كاملة للطلاب غير القادرين من صندوق التكافل بالجامعة، وفيما يخص الشعب والبرامج الجديدة في الفرق المختلفة من الفرقة الثانية الى البكالوريوس أو الليسانس تتكفل الجامعة بمبلغ 850 جنيها من إجمالي مصاريف الخدمات التعليمية والإلكترونية المتميزة.



كما كرم مجلس جامعة بني سويف الطلاب الحاصلين على مراكز وميداليات خلال أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة الذي أقيم بجامعة المنوفية في الفترة من 1 ـ 6 سبتمبر الجاري.