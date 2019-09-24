مدبولي: طرح 6 شركات مملوكة للدولة في البورصة العام المقبل

كشف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، عن طرح 6 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، في العام المالي 30 يونيو 2020؛ لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار.



قال رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في ديوان عام محافظة بني سويف، على هامش زيارته للمحافظة، إن نسبة البطالة انخفضت إلى 7.5%، منوها إلى انخفاض التضخم لأول مرة إلى 6.5 %، نتيجة ما تقدمه الدولة وقدرتها على توفير جميع السلع للمواطنين.



وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة مهتمة بالتعليم الفني والجامعات التكنولوجية ونشرها على جميع محافظات الجمهورية، وسيتم إنشاء جامعات تكنولوجية في كل محافظات الجمهورية على مدار الأربع سنوات مقبلة، مؤكدًا أنه سيتم إنشاء محاور تنموية كل 25 كيلو من محافظة بني سويف إلى محافظة أسوان.