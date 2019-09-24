توقع الإجابة.. تركي آل الشيخ يعلن عن جائزة ضخمة حال فوز فريق ألميريا

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك فريق بيراميدز سابقًا وصاحب نادي ألميريا الإسباني الحالي، عن مسابقة جديدة عن توقع الفريق الفائز فى مباراة ألميريا وقادش المقامة يوم ٢٩ من شهر سبتمبر الجاري.



وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، "إخواني واخواتي في الوطن العربي والعالم.. جائزة ثانية إضافية في حال فوز ألميريا في مباراة قادش يوم ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩، الساعة الخامسة عصرا بتوقيت مكة المكرمة".



وتابع آل الشيخ، "فقط الفوز.. توقع فوز ألميريا كام كام والجائزة سيارة مختلفة المرة دى".



وأكد تركي آل شيخ عبر فيسبوك، على المشاركين بالالتزام جميع شروط المسابقة.