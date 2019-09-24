153.4 مليون جنيه خسائر "أوراسكوم للاستثمار"

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، خلال النصف الأول من العام الجاري، عن ارتفاع خسائرها بنسبة 8.6%.



وأوضحت الشركة، في إفصاحها للبورصة اليوم الثلاثاء، أنها حققت خسائر بلغت 153.4 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2019، مقابل خسائر بلغت 141.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وبلغت إيرادات الشركة التشغيلية خلال الفترة نحو 792 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 823 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.



وعلى مستوى الأعمال المستقلة فقد حققت الشركة خسائر بلغت 197 مليون جنيه بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 61 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2018.



وعلى أساس ربعي، حققت الشركة خسائر بلغت 74.6 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 19.7 مليون جنيه بالربع الثاني من 2018.



يشار إلى أن القوائم المالية المجمعة لشركة "أوراسكوم" للاستثمار القابضة، خلال الربع الأول من 2019، أظهرت تراجع خسائرها بنسبة 35.1% على أساس سنوي.



وبلغت خسائر الشركة نحو 78.86 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2019، مقابل خسائر بلغت 121.52 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.