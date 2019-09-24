مستوطنون يواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

واصل المستوطنون، اليوم الثلاثاء، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.



وأفاد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشئون المسجد الأقصى في القدس عزام الخطيب، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في ساحاته وسط التضييق على دخول المصلين إلى أبواب المسجد الأقصى.



يشار إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي احتجزت، صباح اليوم، عددًا من هويات المصلين في الأقصى، واستبدلتها ببطاقات أخرى لحين الخروج من المسجد.