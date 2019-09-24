ترامب يأمل أن "تتلاقى" الهند وباكستان بشأن كشمير

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن تلتقي الهند وباكستان لحل خلافاتهما بشأن كشمير بينما حثه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على استخدام النفوذ الأمريكي للمساعدة في إنهاء "حصار" الهند للإقليم المضطرب.



والتقى ترامب وخان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الإثنين، مؤكدا "إذا كان يمكنني المساعدة فإني أود فعل ذلك... أريد أن يلقى الجميع معاملة جيدة".



وأبلغ خان الرئيس الأمريكي بأن كشمير تواجه أزمة إنسانية مع وجود الملايين تحت الحصار، وطالبه أن يناشد مودي رفع الحصار، قائلا إن الأزمة قد تتفاقم.



ويلتقي الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هذا الأسبوع.



وعاود ترامب التأكيد لخان على استعداده للوساطة بين الهند وباكستان بشأن كشمير.



وإقليم كشمير ذو الأغلبية المسلمة هو بؤرة توتر بين الهند وباكستان المسلحتين نوويا.



وتحكم كل منهما جزءا من الإقليم بينما تطالبان بالسيادة عليه كاملا، وخاضتا اثنتين من حروبهما الثلاثة بشأنه.