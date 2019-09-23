سول تبحث مع مسئولين أمريكيين جهود السلام فى شبه الجزيرة الكورية

بحث وزير الدفاع الكوري الجنوبي، جونج كيونج- دو، مع مستشار أمريكي سابق وخبراء أمن من مركز الأبحاث في واشنطن اليوم الإثنين، أحدث التطورات حول جهود السلام في شبه الجزيرة الكورية.



وقالت وزارة الدفاع في سول، في بيان لها نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن جونج استقبل رئيس المجلس الأطلسي والمستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جيمس جونز، بالإضافة إلى ثلاثة مسئولين من المجلس داخل مجمع وزارة الدفاع، حيث جاءوا إلى سول لحضور منتدى محلي من المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر.



وخلال الاجتماع، أوضح جونج جهود بلاده في نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وإقامة سلام دائم في شبه الجزيرة، مشيرًا إلى أن بعض التقدم قد تحقق بفضل التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.



من جانبه، قال جونز ردًا على ذلك إنه يعتقد أيضًا أن التحالف القوي ساعد كوريا الشمالية على البقاء على المسار الصحيح للحوار، متعهدًا بتقديم الدعم النشط لدور التحالف من أجل السلام في شبه الجزيرة.



ومن المتوقع استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن البرامج النووية لبيونج يانج قريبًا، والتي توقفت منذ قمة هانوي التي لم تتوصل إلى اتفاق في فبراير الماضي.