يلا شوت - YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر koooragoal كورة لايف رابط ماتش ليفربول ONLINE بلس SALAH

يستضيف فريق تشيلسي نظيره فريق ليفربول، اليوم الأحد، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي في ملعب ستامفورد بريدج.





ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز من أجل استكمال سلسلة انتصاراته حيث يتصدر حاليًا جدول البطولة بـ15 نقطة.





ليفربول فاز في مباراة الجولة الماضية أمام نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف.





أما تشيلسي فيتواجد حاليًا في المركز التاسع برصيد 8 نقاط فقط، ويخوض لقاء اليوم بعد فوزه في الجولة الماضية على وولفرهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدفين.





مُعلق مباراة ليفربول وتشيلسي:

يعلق رؤوف خليف على هذه المباراة.