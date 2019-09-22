يلا شوت Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر كورة لايف Koora رابط سريع ليفربول ضد تشيلسي Liverpool

يستضيف فريق تشيلسي , مساء اليوم الأحد , نظيره فريق ليفربول , في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز , في اللقاء البذي سيقام على على ملعب " أولد ترافور " .

يلا شوت Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر كورة لايف Koora رابط سريع ليفربول ضد تشيلسي Liverpool





ويحتل فريق ليفربول صدارة الترتيب العام برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن الوصيف مانشستر الذي فاز أمس , بينما يحتل فريق تشيلسي المركز التاسع مؤقتاً برصيد 8 نقاط .





يلا شوت Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر كورة لايف Koora رابط سريع ليفربول ضد تشيلسي Liverpool

تشكيلة تشيلسي المتوقعة:





كيبا









ألونسو - كريستينسن - زوما - أزبيليكويتا









كوفاسيتش - جورجينيو - كانتي









ويليان - أبراهام - رودريجيز









_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _





تشيكلة ليفربول المتوقعة:





أدريان









روبيرتسون - فان ديك - ماتيب - أرنولد









فينالدوم - فابينيو - هندرسون









ماني - صلاح - فرمينيو