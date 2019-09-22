يلا شوت حصري مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر مباريات اليوم beIN Sport HD1 live كورة اون لاين لايف

مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأحد 22-9-2019 في الدوري الإنجليزي، حيث يخوض نادي ليفربول اليوم لقاء صعب أمام نادي تشيلسي في الجولة السادسة من مباريات الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة من 5 مباريات لعبها حيث فاز الفريق بجميع المباريات التي خاضها خلال هذا الموسم ليتربع على جدول الترتيب منفرداً وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، بينما نادي تشيلسي فيقع سادساً برصيد 8 نقاط، تابعوا معنا جميع التفاصيل التي تخص مباراة ليفربول وتشيلسي.





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موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأحد 22-9-2019 في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول اليوم أمام تشيلسي في الجولة السادسة من مباريات الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية المشفرة 2، فهل يحصد ليفربول نقاط المباراة ليظل متربعاً على جدول الترتيب أم سيفعلها تشيلسي ليحسن مركزة في جدول الترتيب.



