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ما قصة زر "البلوك" في برنامج The Voice هذا الموسم؟

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:16 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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كشف أليكس معوشي، المدير التنفيذي للبرامج الفنية، عن مستجدات برنامج "The Voice" هذا الموسم.

وقال خلال لقائه في برنامج "MBC Trending"، والمُذاع عبر فضائية "mbc 4": "البرنامج هذا العام يضم مواهب فنية كثيرة حتى أنه بسبب هذه الزيادة تم زيادة أعداد المتسابقين إلى 15 بدلًا من 12".

وأوضح خلال اللقاء أن البرنامج سيشهد خاصة جديدة أيضًا وهي "البلوك"، فكل عضو لجنة حكم يستطيع حجب الأعضاء الأخرين بزر البلوك ومنعهم من الالتفات لاختيار الموهبة وبعد الضغط عليه حتى لو التف عضو لجنة الحكم فيكون محجوبًا من الاختيار، مؤكدًا أن كل عضو له ضغطة واحدة فقط طوال الموسم على "البلوك".

يذكر أن الحلقة الأولى من البرنامج من المقرر أن تعرض مساء اليوم السبت، عبر فضائية mbc مصر، واللجنة مكونة من محمد حمافي، وراغب علامة، وأحلام، وسميرة سعيد.

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