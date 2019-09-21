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فن

رانيا يوسف تكشف سر مغادرتها مهرجان الجونة السينمائى

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:51 ص
جريدة الدستور
أحمد عارف
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أثارت رانيا يوسف، الجدل بإطلالتها بفستان مثير أثناء حفل افتتاح الجونة السينمائي؛ وقررت مغادرة الجونة صباح اليوم السبت؛ بسبب استئناف تصوير أحدث أعمالها الدرامية، وهو ما أكدته في حديثها مع "الدستور" قائلة: "كنت أتمنى الاستمرار في المشاركة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، لكن ارتباطي في تصوير مسلسل "الآنسة فرح" جعلني أعود سريعًا، حيث أنني حصلت على إجازة قصيرة من التصوير لحضور فعاليات الافتتاح والعودة مرة أخرى".

وأضافت رانيا: "المسلسل به مشاهد كثيرة يتم تصويرها خارجي، لذلك الفتره المقبلة سأدخل معسكر مغلق في المسلسل للانتهاء من العمل المقرر عرضه قريبًا، حيث يتبقى لي شهر واحد للانتهاء من التصوير بشكل نهائي".

وتابعت: "المسلسل بطولة جماعية، وسعدت جدًا بتقديم عمل خارج موسم رمضان، لأني مش بحب زحمة رمضان، وتقديم أعمال خارج الموسم الرمضاني الأفضل بالنسبة لي، وهناك تجارب كثيرة أثبتت نجاحها في الفتره الماضية ".

وعن الانتقادات التي وجهت لها الفتره الأخيرة، قالت رانيا يوسف: "لا يشغلني لأنني لم أخطأ في شي، ولكن تعودت على النقد، ولم يفرق معي فكرة أن أكون تريند أو غيره، وظهوري في حفل الافتتاح كان مختلفًا من خلال فستان يحمل طابع البساطة والشياكة، وتعليقات الجمهور على السوشيال ميديا كان أغلبها كوميدي".

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