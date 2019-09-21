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مصر

تحذير.. مواقع وصفحات الإرهابية تنشر صور مفبركة عن التظاهرات للتلاعب بالشباب

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:13 ص
جريدة الدستور
كتب - عبد الرحمن جميل
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أعادت صفحات جماعة الإخوان الإرهاربية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا قديمة عن تظاهرات وأحداث سابقة سواء لثورة يناير أو يونيو وغيرهما، على أنها لمتظاهرين في الوقت الجاري بميدان التحرير؛ للتغرير بالشباب للتظاهر ضد الدولة ومؤسساتها.

ونشرت صفحات الإرهابية صورًا يرتدى فيها المتظاهرين ملابس شتوية، مشيرين إلى أنها لمواطنين من قلب وسط البلد والتحرير، وأن عليهم النزول للشوارع والتكبير أثناء التظاهر.

فيما أعادت شبكة "نبض النهضة"، التابعة للإخوان، نشر صور خاصة بمتظاهرين من 6 يوليو 2013 على أنها لمتظاهرين من الجيزة، قائلين: "الجيزة تنتفض"، مطالبين المواطنين بسرعة النزول واستغلال الفرصة للتظاهر، وهذا على عكس ما يحدث على أرض الواقع.

كما قامت وكالة "الأناضول" التركية، بإعادة نشر صور من احتفالات مصر أثناء صعودها في كأس العالم بميدان التحرير بتاريخ 9 أكتوبر 2017، على أنها لمتظاهرين، فيما كان رد المصريين على الخبر المنشور بإيموشن "هههههه".

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