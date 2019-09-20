إيهاب جلال يضم الثنائي الجديد لمعسكر المصري

اختار إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، الثنائي الجديد عماد فتحي وبهاء مجدي، والمنضمين حديثًا للفريق في الانتقالات الصيفية ضمن قائمة اللاعبين للدخول في معسكر مغلق بالعين السخنة، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، مساء بعد غدٍ الأحد بملعب السويس ضمن الجولة من الدوري الممتاز.

ويغيب عن المصري الثنائي أحمد عادل ميسي وأحمد جمعة لعدم جاهزية الأول بدنيًا ولإصابة الثاني.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود، وأحمد عبد الفتاح، ومحمد شحاتة.

الدفاع: كريم العراقي، وإسلام أبو سليمة، وأحمد شوشة، وعمر كمال عبد الواحد، ومحمود حمد، وبهاء مجدي.

خط الوسط: عمرو موسى، وفريد شوقي، وإيزي ايميكا، ومفتاح طقطق، وحسين رجب، وأحمد ياسر، وعبد الناصر دي ماريا، وحسن علي، وعماد فتحي، وإسلام عطية، وسعيد سينبوري.

الهجوم: محمود وادي، وأوستين اموتو.