الهدوء يخيّم على شارع "الهرم" ويكشف كذب اللجان الإلكترونية المدفوعة

دعوات وهمية أطلقتها اللجان الإلكترونية المدفوعة من الإرهابيين بالتظاهر اليوم، ولكن المشهد في الهرم يكشف زيف هذه الادعاءات الكاذبة.



مواطنون في طريقهم للمنزل، يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، الهدوء يسيطر على الشوارع بشكل كبير، وذلك يعكس ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية التي اعتادت استخدام الأساليب التحريضية لإثارة الفتن.



تجولت عدسة "الدستور" في شارع الهرم لتكشف حقيقة عدم وجود تجمعات، فضلا عن سير الحياة بشكل طبيعي، على عكس الفيديوهات التي فبركتها جماعة الإخوان الإرهابية بوجود تجمعات في شوارع مصر، فدائما يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي لبث كذبهم مع فيديوهات تحريضية، ولكن لم يلبث أن انكشف كذبهم.

